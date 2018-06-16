شاهد: انجلينا جولي تزور الموصل في ثاني أيام عيد الفطر

زارت المبعوثة الخاصة لمفوضية شؤون اللاجئين ونجمة هوليوود أنجلينا جولي غرب الموصل يوم السبت، بعد أقل من عام من تحرير المدينة من تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية.
ووصلت الممثلة الأمريكية إلى المدينة في اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك، حيث وقفت على الوضع الكارثي للمدينة المدمرة.
وسارت أنجلينا بين المباني المدمرة والحطام في المدينة وتحدثت إلى الأسر النازحة لتقييم احتياجات السكان العائدين.
وقالت جولي وهي تتحدث أمام أنقاض مسجد النوري الكبير "هذا أسوأ دمار رأيته في كل سنوات عملي مع المفوضية".
ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فإن انجلينا جولي تزور العراق للمرة الخامسة، كما تعدّ هذه المهمة الميدانية الـ 61 لها مع مع وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ العام 2001.
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