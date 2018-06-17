لقي سبعة عشر شخصاً حتفهم في العاصمة الفنزويلية كاراكاس خلال حفل مدرسي مزدحم كان يقام في نادي لوس كواتروس، بأحد أحياء الطبقة الوسطى. وتعود أسباب الحادث إلى انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع، مما أدى إلى حدوث تدافع.
سبعة عشر قتيلا خلال حفل مدرسي في فنزويلا
سبعة عشر قتيلا خلال حفل مدرسي في فنزويلا
وقال وزير الداخلية الفنزويلي نيستور ريفيرول إن 17 شخصاً على الأقل اختنقوا حتى الموت، وأكثر من 500 كانوا متواجدين في حفلة عندما انفجرت القنبلة خلال مشاجرة وقعت بين عدة شبان.
وأشار الوزير إلى أن ثمانية ممن لقوا حتفهم جراء الاختناق كانوا أصغر من 18 عاماً، وأن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا. مضيفاً أن السلطات اعتقلت سبعة أشخاص وأن التحقيق مستمر.
وأوضح الوزير الفنزويلي أن شجاراً حدث خلال حفل تخرج لإحدى المدارس في هذا النادي، وقام أحدهم بتفجير قنبلة الغاز المسيل للدموع؛ مما دفع نحو 500 شخص إلى الخروج بسرعة في وقت واحد، وهو ما أدى لسقوط القتلى.
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وقال شهود عيان إن أحد القصّر الذين القيَ القبض عليهم في تلك الواقعة هو من فجر قنبلة الغاز المسيل للدموع.
وأشارت التقارير الرسمية إلى أن الضحايا قتلوا نتيجة الاختناق أو الإصابات المتعددة.