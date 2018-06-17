مقتل 31 شخصا في انفجارات في بورنو شمال شرق نيجيريا

قضى 31 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في انفجارات بولاية بورنو شمال شرق نيجيريا. هذا الهجوم يعدّ الأكبر منذ أسابيع في نيجيريا التي تواجه حركة تمرد من جانب جماعة بوكو حرام المتشددة.
وحسب شهود عيان فقد وقعت الانفجارات التي ام تستثنِ حتى الأطفال في منطقة دامبوا في جنوب الولاية حيث تحدث البعض عن هجوم صاروخي واحد على الأقل.
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وبورنو هي أكثر ولايات نيجيريا معاناة بسبب التمرد الذي يهدف إلى إقامة خلافة إسلامية في شمال شرق نيجيريا، وأسفرت الاعتداءات عن مقتل أكثر من 30 ألف شخص وتشريد ما يزيد على مليونين منذ العام 2009.
ويعود آخر هجوم كبير في شمال شرق نيجيريا إلى أوائل مايو-أيار حيث قتل 20 شخصا على الأقل في ولاية أداماوا المتاخمة لبورنو.