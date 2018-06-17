صلاح الدين دمرداش يقوم بحملته الانتخابية من السجن

ظهر صلاح الدين دمرداش مرشح المعارضة التركية الموالية للأكراد في انتخابات الرئاسة والمسجون حاليا على شاشات التلفزيون الأحد لأول مرة منذ أكثر من عام ونصف العام حيث ألقى كلمة في إطار حملته في الانتخابات التي تجرى الأسبوع المقبل.

وكان حزب الشعوب الديمقراطي قد اختار الشهر الماضي دمرداش مرشحا رئاسيا له. وصلاح الدين دمرداش مسجون منذ نحو 20 شهرا بتهم أمنية ويواجه حكما بالسجن يصل إلى 142 عاما في حال إدانته.