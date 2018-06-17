شاهد لحظة هروب سائق سيارة الأجرة الذي دهس مارة بموسكو

أظهر مقطع فيديو هروب سائق سيارة الأجرة الذي دهس السبت حشدا من المشاة على رصيف مزدحم بالقرب من الميدان الأحمر بالعاصمة الروسية موسكو.
ونشرت هيئة المرور بموسكو نسخة من رخصة القيادة الوطنية للسائق المنحدر من قيرغيزستان على تويتر. وقال الشاب البالغ من العمر 28 عاما إن الحادث لم يكن مقصودا، لكن أحد الشهود قال إنه لا يبدو كذلك.
وأوضح السائق أنه كان يعمل طوال الليل وإنه حاول الهرب لشعوره بالخوف حسبما أفادت وكالة تاس للأنباء نقلا عن مصدر بالطوارئ. وستعقد جلسة عاجلة لمحاكمة السائق يوم الاثنين، حسب المصدر نفسه.
وأظهر مقطع مصور للحادث بُث على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة أجرة صفراء تخرج من بين صف من السيارات المتوقفة بشكل سريع وتصعد فوق رصيف ضيق مزدحم بالمشاة وتصدم عدة أشخاص.
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ونقلت وكالة الإعلام الروسية للأنباء عن مسؤول بقطاع الصحة بالعاصمة موسكو قوله إن ثلاثة أشخاص ممن أصيبوا سيُسمح لهم بمغادرة المستشفى خلال الأيام المقبلة.
ووقع الحادث في الوقت الذي تدفق فيه سكان وزائرون من مشجعي كرة القدم من أنحاء العالم على وسط موسكو في مساء صيفي دافئ.