فرنسا: إصابة شخصين بجروح في هجوم من تنفيذ إمرأة هتفت "الله أكبر" أ ف ب

اعتقلت الشرطة الفرنسية الأحد امرأة في مدينة سين سور مير بمنطقة الفار جنوب فرنسا بعد اعتدت على شخصين بمشرط في مركز تجاري. وقال المدعي العام في طولون إن المشتبه بها صرخت "الله أكبر" قبل أن تقدم على الاعتداء على من كان حولها.
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وقال النائب العام بيرنارد مارشال تم نقل الأشحاص المصابيين على جناح السرعة إلى المستشفى، فيما اعتقلت الشرطة المشتبه بها.
وأضاف النائب العام "يبدو انها حادثة معزولة لشخص يعاني من اضطرابات نفسية وهذا لا يعني انها ليست متطرفة. هناك قرينة محاولة اغتيال ذات طابع ارهابي".
وأشار إلى أنه يجري تفيش منزل المعتدية، خصوصا لمعرفة "ما اذا كانت لديها صلات بتنظيم داعش. لا نعرف حتى الان ما اذا كانت الوقائع ارهابية، لكنها في كل حال رهيبة".