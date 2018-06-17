نجمة البرامج التلفزيونية أوبرا وينفري تتعاقد مع شركة "آبل"

تعتزم مقدمة البرامج التلفزيونية الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري التي تبلغ من العمر 64 عاما، إنتاج برامج لحساب "آبل" في إطار عقد يمتد على عدة سنوات.

وأعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة عن ذلك، من دون تحديد نوع البرامج المزمع إنتاجها، ولا مواعيد بثها.

وكانت "آبل" قد وقعت العام الماضي عقداً مع المخرج ستيفن سبيلربرغ لإنتاج عشرة برامج.

وقالت الشركة إنها تعاقدت مع وينفري لقدرتها الفريدة على التواصل مع الجمهور حول العالم.

كما سرت قبل مدة شائعات تحدثت عن إمكانية ترشح وينفري إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة في العام 2020.

وبالإضافة إلى البرامج التلفزيونية، قد يشمل الاتفاق بين "آبل" ومقدمة البرامج الحوارية أوبرا وينفري، إنتاج أفلام وفق بعض المواقع الأميركية، فقد أفاد موقع "هوليوود ريبورتر" بأن الاتفاق يشمل برامج تلفزيونية وأفلاماً وتطبيقات وكتباً.

وأعلنت الشركة الأميركية المتخصصة بتصميم وتصنيع الإلكترونيات وبرامج الحاسوب في بيان لها، أنها أبرمت عقداً مع وينفري يمتد عدة سنوات لتقديم محتويات أصلية لحسابها، دون أن تكشف عن قيمة الصفقة.

ويأتي الاتفاق في إطار خطة تعتزم "آبل" تنفيذها بقيمة مليار دولار، وفق ما أوردته صحيفة الغارديان البريطانية، وهو يسلط الضوء على الحرب التي تخوضها شركات التكنولوجيا الأميركية التي تدفع مبالغ طائلة لضم نجوم التلفزيون والسينما إليها.

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وستقدم وينفري برامج ومواد لحساب منصات شركة آبل التي تخوض منافسة شديدة في مجال الترفيه مع عمالقة آخرين على غرار نتفليكس وأمازون وتايم وورنر.

من جهتها، قالت شبكة سي إن إن، استناداً إلى بيان آبل نفسه، إنّ الاتفاق لن يؤثر على العقد الساري بين مقدمة البرامج وشبكة "أو دبليو إن" الأميركية، الذي وقع تمديده إلى عام 2025.