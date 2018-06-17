أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم الأحد عن غياب وليام كفيست لاعب وسط المنتخب عن باقي مباريات الدنمارك خلال منافسات كأس العالم في روسيا بعد إصابته على ما يبدو بكسر في الضلوع خلال اللقاء الذي جمع الدنمارك بالبيرو وانتهى بفوز الدنمارك بهدف لصفر.
أول إصابة خطيرة في المونديال تغيب لاعب وسط الدنمارك وليام كفيست
أول إصابة خطيرة في المونديال تغيب لاعب وسط الدنمارك وليام كفيست
وأصيب كفيست أثناء صراع مع جيفرسون فارفان لاعب بيرو على كرة عالية ونُقل اللاعب البالغ من العمر 33 عاما على محفة إلى خارج الملعب وتم استبداله.
وقال الاتحاد الدنماركي لكرة القدم على تويتر: "أصيب وليام كفيست في الضلوع وسيعود إلى الدنمارك. نتمنى له الجميع الشفاء العاجل".
وتحتل الدنمارك المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط بينما تتصدر فرنسا الترتيب بفارق الأهداف. وتلتقي الدنمارك مع استراليا يوم الخميس المقبل.
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