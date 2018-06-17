مصممة أزياء تظهر الجانب الإنساني في زوجة الأمير هاري

قالت مصممة الأزياء ستيلا مكارتني إنها أرادت مساعدة الممثلة الأميركية ميغان ماركل على إظهار "الجانب الإنساني" في شخصيتها بالرداء الثاني الذي ارتدته في حفل زفافها على الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا.

وصممت مكارتني الرداء الحريري المربوط على الرقبة الذي ارتدته العروس الأميركية، في حفل استقبال مسائي في قصر ويندسور الشهر الماضي.