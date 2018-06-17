لهذا السبب رفض حارس منتخب مصر استلام جائزة أفضل لاعب

رفض حارس المنتخب المصري محمد الشناوي، استلام جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وأوروغواي، التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الأولى، في مونديال كأس العالم 2018 بروسيا.

وذكرت صحيفة "آس" الاسبانية في نسختها العربية أن الشناوي رفض استلام جائزة أفضل لاعب في المباراة، كونها مقدمة من إحدى الشركات المتخصصة في صناعة الخمور.

وكان محمد الشناوي، وجه الشكر لزملائه بعد الخسارة أمام أوروغواي، بهدف نظيف، يوم الجمعة، على ملعب يكاترينبورغ، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم المقامة حالياً في روسيا.

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وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أشكر لاعبي منتخب مصر، الجميع نفذ تعليمات الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة".

وأضاف: "النتيجة لم تكن في صالحنا، ولكننا فعلنا كل شيء وكل ما سيأتي أفضل بالتأكيد، وأي حارس كان سيشارك مكاني كان سيؤدي أفضل مني".

ورأى أن مشاركته: "أساسياً ثقة كبيرة من الجهاز الفني، جميع الحراس جاهزون"، وأن المدرب أحمد ناجي يعامل الفريق نفسياً بشكل جيد.

وحضر الشناوي المؤتمر الذي عقب المباراة بصفته أفضل لاعب في اللقاء، بدلاً من عصام الحضري قائد منتخب مصر، لأنه لم يشارك في المباراة.

وكان الشناوي قد تلقي إشادة عالمية، بعد الأداء الرفيع الذي قدمه في لقاء مصر وأوروغواي، خاطفاً الأضواء من نجوم كبار، أهمهم أديسون كافاني مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ولويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني.

وتصدى الشناوي خصوصاً لانفرادتين لسواريز، وتسديدة قوية وقريبة من كافاني هداف الدوري الفرنسي، قبل أن يستقبل هدفاً في الدقيقة الأخيرة، سجله مدافع أتلتيكو مدريد خوسي ماريا خيمينيز.

أديسون كفاني يتغزل في محمد الشناوي

ومن جانبه أشاد كافاني بمستوى الشناوي، وقال كفاني في تصريحات تلفزيونية "منتخب مصر يمتلك حارس مرمى عالمي وكبير جداً، أقدم له التحية على التألق".

رئيس اتحاد الكرة يرفض التدخل

ونقلت مصادر إعلامية رفض هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة مصر، معاقبة أو لفت نظر الشناوي بسبب رفضه تسلم الجائزة، ورأى أن الأخير حر في قراره.