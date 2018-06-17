دعي مئات من عشاق الموسيقى الإلكترونية إلى حفل موسيقي نادر، سيقام يوم الخميس في الساحة الفخمة من قصر الاليزيه الرئاسي.
عشاق الموسيقى الإلكترونية في حفل ساحة الإليزيه، فهل يحضره ماكرون وزوجته؟
عشاق الموسيقى الإلكترونية في حفل ساحة الإليزيه، فهل يحضره ماكرون وزوجته؟
وتم قطع أكثر من 1500 تذكرة مجانية على أساس من يأتي أولاً، من خلال التسجيل في موقع الإليزيه الإلكتروني.
ولم يؤكد مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون، ما اذا كان هو وزوجته بريجيت سيحضران خلال العرض الذي من المقرر أن يستمر أربع ساعات في مقره الرسمي، كجزء من يوم فرنسا لمهرجان الموسيقى.
لكن سيد الإليزيه وزوجته، سبق أن ظهرا من قبل بشكل مفاجئ، في يوم الموسيقى العام الماضي، أثناء حفل أوركسترا الحرس الجمهوري الفرنسي.
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وماكرون ليس أول رئيس فرنسي يستضيف حفلات موسيقية في الإليزيه، فأسلافه من قبل، بمن فيهم جاك شيراك، وفرانسوا ميتران، قاموا بالأمر نفسه، ولكن الأمر اقتصر على تقديمهم الدعوة فقط، دون حضورهم.
كما سيكون عرض هذا العام، أول عرض للموسيقى الالكترونية، وسيضم اثنين من أهم الفنانين المعروفين بتصدير لمسة الصوت الفرنسية، وهما كافينسكي وبيدرو وينتر.