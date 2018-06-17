من هو الرسام الجزائري الذي كرّمه محرك البحث "غوغل"؟

يحتفل موقع غوغل، اليوم بالذكرى التسعين لميلاد الفنان الجزائري محمد إسياخم، وذلك تقديراً لإنجازاته الكبيرة في مجال الفن التشكيلي.

محمد إسياخم هو رسام تشكيلي ومصمم غرافيك وعضو في الاتحاد الوطني الجزائري للفن التشكيلي، ويعد من رواد الحركة التجريدية في عصر الحداثة، وعمل أيضاً بالكتابة والصحافة، وله الكثير من الإسهامات في هذا المجال، كما ألف كتابه "35 سنة في جهنم رسام"، حيث عرض فيه ملامح من تجربته الفنية والإنسانية.