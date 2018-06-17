من هو الرسام الجزائري الذي كرّمه محرك البحث "غوغل"؟

يحتفل موقع غوغل، اليوم بالذكرى التسعين لميلاد الفنان الجزائري محمد إسياخم، وذلك تقديراً لإنجازاته الكبيرة في مجال الفن التشكيلي.
محمد إسياخم هو رسام تشكيلي ومصمم غرافيك وعضو في الاتحاد الوطني الجزائري للفن التشكيلي، ويعد من رواد الحركة التجريدية في عصر الحداثة، وعمل أيضاً بالكتابة والصحافة، وله الكثير من الإسهامات في هذا المجال، كما ألف كتابه "35 سنة في جهنم رسام"، حيث عرض فيه ملامح من تجربته الفنية والإنسانية.
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سيرته الذاتية
ولد الفنان التشكيلي الجزائري محمد إسياخم في قرية جنَّاد" بمدينة أزفون بولاية تيزي وزو الجزائرية في 17 يونيو-حزيران 1928 وتوفي في 1 ديسمبر-كانون الأول 1985.
درس الرسم صغيراً، وتتلمذ على يد محمد راسم، وسنحت له الفرصة لكي يعرض لوحاته بقاعة أندريه موريس في باريس في العام 1951، لينضم بعدها إلى طلبة المدرسة العليا للفنون الجميلة بباريس.
أصبح في العام 1963، أستاذاً بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر، وعضواً مؤسساً للاتحاد الوطني للفنون التشكيلية.
يعد إسياخم أحد مؤسسي الفن التشكيلي الحديث بالجزائر، واستطاع خلال فترة ليست بالطويلة، أن يكون من رواد الحركة التجريدية في عصره. وأن يحوز على عدة جوائز تقديرية كان أبرزها جائزة الأسد الذهبي في روما في العام 1980.
كما يحظى بشعبية وشهرة بين أوساط الجزائريين، خصوصاً المهتمين بالحركة الفنية.
ويغيّر "غوغل" شعاره من أجل تكريم عظماء التاريخ حيث يرغب موقع البحث الأشهر في العالم، أن يظل هؤلاء المشاهير وإنجازاتهم في ذاكرة الناس.