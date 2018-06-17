اتفاق تاريخي بين اليونان ومقدونيا قد ينهي عقوداً من النزاع

وقع وزيرا خارجية اليونان ومقدونيا اتفاقاً على تغيير اسم الجمهورية اليوغوسلافية السابقة، إلى جمهورية مقدونيا الشمالية.

ويأتي الاتفاق التاريخي في أعقاب محادثات استمرت لعقود، وتّرت العلاقات بين البلدين، وعطّلت انضمام الدولة الواقعة في منطقة البلقان، للاتحاد الأوروبي ولحلف شمال الأطلسي.

وبموجب الاتفاق ستتخلى اليونان عن معارضتها لانضمام مقدونيا للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، مقابل تعديل التسمية.

ويتعين موافقة برلماني البلدين على الاتفاق وإجراء استفتاء عليه في مقدونيا.