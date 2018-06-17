إيطاليا تطالب هولندا بسحب سفينيتن لإنقاذ المهاجرين على خلفية تصريحات ضد وزير داخليتها

طالبت إيطاليا السبت هولندا بسحب سفينتين لإنقاذ المهاجرين ترفعان العلم الهولندي بعد أن وصفت إحدى المنظمات غير الحكومية التي تديرهما وزير الداخلية الإيطالي بأنه فاشي.

وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أبلغ عددا أكبر من المنظمات غير الحكومية الأجنبية التي لها سفن لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط أنها لا يمكن أن ترسو في موانئ إيطاليا.

ونشر سالفيني، الذي يتزعم أيضا حزب الرابطة اليميني ويشغل منصب نائب رئيس الوزراء، تصريحاته على موقعي فيسبوك وتويتر في ظل نزاع متصاعد مع المنظمات غير الحكومية بعدما تم منع السفينة أكواريوس التي تنقل مهاجرين من دخول الموانئ الإيطالية لتتجه بعد ذلك إلى إسبانيا.

وتعهد سالفيني بمواصلة منع سفن الإغاثة الأجنبية من دخول الموانئ الإيطالية حيث تعاني أوروبا لتحديد كيفية مشاركة مسؤولية التعامل مع المهاجرين الذين يحاولون دخول الاتحاد الأوروبي من مناطق النزاع والبلدان الفقيرة التي يقع معظمها في أفريقيا والشرق الأوسط.

وقال سالفيني على فيسبوك إن سفينتي لايفلاين وسيفوتشس التابعتين لمنظمات غير حكومية أجنبية تنتظران قبالة سواحل ليبيا لنقل مهاجرين تخلى عنهم مهربون.

وأضاف "يجب أن يعلموا أن إيطاليا لم تعد تريد أن تكون شريكة في تجارة الهجرة غير الشرعية ولذلك يتعين عليهم التوجه لموانئ أخرى غير إيطالية".

اقرأ المزيد على يورونيوز:

اسبانيا تستقبل سفينة أكواريوس وتستعد لوضع نظام رعاية صحية للمهاجرين

فرق الإغاثة الاسبانية تنقذ 933 مهاجرا في عرض المتوسط

الأمم المتحدة: سياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي "مخزية" ويجب إصلاحها

وتقول إيطاليا إن مهربي البشر يستغلون المنظمات غير الحكومية وهو ما تنفيه هذه المنظمات. وتقول روما إن المهاجرين الذين تنقذهم سفن إيطالية فقط هم الذين يمكن نقلهم إلى موانئ إيطالية.

وفي أعقاب تصريحات سالفيني كتبت منظمة ميشن لايفلاين غير الحكومية تغريدة باللغة الألمانية قالت فيها "عندما يسمح لنا الفاشيون..."

ورد سالفيني الذي أغضبته هذه التغريدة على تويتر أيضا وقال "لن تردعنا الإهانات والتهديدات".

وبعد ذلك بساعات قال وزير النقل دانيلو تونينيلي على تويتر إن "هولندا يجب أن تأمر (السفينتين) بالعودة" مضيفا أن مهام الإنقاذ تمثل انتهاكا لقواعد السلوك لأنها لا تملك الوسائل المناسبة ولا الأشخاص الأكفاء وقد تسبب خطرا على الأرواح.

وقال المسؤولون عن سفينة ميشن لايفلاين على تويتر إنهم "يحترمون تماما" قواعد السلوك.

جاءت تصريحات سالفيني بعد يوم من محاولة إيطاليا وفرنسا تجاوز خلافاتهما بعد نزاع دبلوماسي بشأن رفض روما استقبال السفينة أكواريوس.