التحالف بقيادة السعودية يشن ضربات جوية على مطار الحديدة اليمني

قالت وسائل إعلام سعودية وأخرى تابعة للحوثيين إن التحالف بقيادة السعودية شن ضربات جوية الأحد على مطار الحديدة اليمني لمساندة قوات برية مدعومة من التحالف تسعى لانتزاع السيطرة عليه من ميليشيات الحوثي.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ التابعة للحوثيين إن طائرات التحالف نفذت خمس ضربات جوية على مطار الحديدة وهي شريان حياة لملايين اليمنيين.

وأكد مصدر من الجيش اليمني المدعوم من التحالف أنّ قوات برية، تضم إماراتيين وسودانيين ويمنيين من فصائل مختلفة، طوقت مجمع المطار الرئيسي السبت. ويهدف التحالف إلى هزيمة الحوثيين في الحديدة، الميناء الوحيد المطل على البحر الأحمر الذي يسيطرون عليه، لقطع خطوط الإمداد عن العاصمة صنعاء.