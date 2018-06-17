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كولومبيا

كولومبيا تختار رئيسها في جولة الإعادة من الانتخابات

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كولومبيا تختار رئيسها في جولة الإعادة من الانتخابات

كولومبيا تختار رئيسها في جولة الإعادة من الانتخابات
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reuters
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يصوت الناخبون في كولومبيا في جولة الإعادة، في انتخابات رئاسية مثيرة للانقسام، تضم مرشحين يمثلان طرفي النقيض، وتثير مخاوف من أن يقوض الفائز عملية سلام هشة أو يعطل النمو الاقتصادي.

فالمرشح إيفان دوكي، الذي يبلغ من العمر 41 عاما، والمقرب من الرئيس المتشدد السابق ألفارو أوريبي، والذي يؤيد التوجه الليبرالي وحرية اقتصاد السوق، يريد تعديل اتفاق السلام، الذي يرى أنه متساهل للغاية، مع حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك"، لكنه سيبقي على النموذج الاقتصادي المحافظ لكولومبيا.

أما منافسه اليساري غوستافو بيترو، الذي يبلغ من العمر 58 عاما، فقد تعهد بالحدّ من نفوذ النخب السياسية، وإعادة توزيع الأراضي على الفقراء، والحدّ تدريجياً من اعتماد رابع أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية على النفط والفحم.

وكان دوكي قد تفوق في نتائج الجولة الأولى التي جرت الأحد 27 مايو-أيار.

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وقال خوان خوسيه موهيكا وهو خبير مالي: "نحن بين المطرقة والسندان... إنهما نقيضان يمكن أن يقوضا التنمية التي حققتها البلاد خلال السنوات الأخيرة".

ويفتح نحو 11230 مركز اقتراع أبوابه اليوم لهذه المناسبة،

وهذه أول انتخابات منذ إبرام اتفاق سلام مع الفارك في العام 2016، وهو الاتفاق الذي أنهى صراعاً امتد خمسة عقود، وأودى بحياة أكثر من 220 ألف شخص وشرّد الملايين.