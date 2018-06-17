مقتل 18 على الأقل في تفجير انتحاري في أفغانستان

قال مسؤول أمني في أفغانستان إن 18 شخصا على الأقل قُتلوا في تفجير انتحاري الأحد بمدينة جلال أباد. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي وقع خارج مكتب حاكم إقليم ننكرهار وأسفر أيضا عن إصابة ما لا يقل عن 30 شخصا آخرين.

ويأتي هذا التفجير بعد يوم من انفجار سيارة ملغومة في ننكرهار أسفر عن مقتل 36 شخصا. وأعلن تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.