مقتل 18 على الأقل في تفجير انتحاري في أفغانستان

قال مسؤول أمني في أفغانستان إن 18 شخصا على الأقل قُتلوا في تفجير انتحاري الأحد بمدينة جلال أباد. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي وقع خارج مكتب حاكم إقليم ننكرهار وأسفر أيضا عن إصابة ما لا يقل عن 30 شخصا آخرين.
ويأتي هذا التفجير بعد يوم من انفجار سيارة ملغومة في ننكرهار أسفر عن مقتل 36 شخصا. وأعلن تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.
وقالت حركة طالبان إنها لن تمدد وقف إطلاق النار غير المسبوق الذي أعلنته بمناسبة عيد الفطر وينتهي عند منتصف الليل.
ودخل مقاتلون من طالبان مدنا في أنحاء أفغانستان فيما يواصلون الاحتفال بوقف إطلاق النار، وهو ما أثار تساؤلات عما قد يحدث عندما ينتهي وقف إطلاق النار.
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من جهته قرر الرئيس الأفغاني أشرف غني الأحد تمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد مع مقاتلي حركة طالبان لعشرة أيام. وكان من المقرر أن تنتهي الهدنة يوم الأربعاء المقبل.
وقال المتحدث باسم القصر الرئاسي دوراني وزيري لرويترز "قوات الأمن الأفغانية يمكنها أن تدافع عن نفسها ضد أي هجوم".