مقتل 35 عنصرا من حزب العمال الكردستاني في قصف على قنديل

أكدت السلطات التركية مقتل 35 من مسلحي حزب العمال الكردستاني في غارات جوية نفذتها مقاتلات تركية على جبال قنديل شمالي العراق. ويأتي الإعلان بعيد تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن قيام طائرات حربية تركية بقصف اجتماع لحزب العمال الكردستاني المحظور في جبال قنديل العراقية.

وسبق للرئيس التركي وأن أشار إلى احتمال إصابة عناصر قيادية من بين المسلحين، وفي هذا الصدد قال رجب طيب إردوغان: "بأحدث العمليات نكون قد ضربنا نقطة تجمع مهمة جدا لهم. لم نتلق النتائج بعد ولكن من المؤكد أنهم تلقوا ضربة".