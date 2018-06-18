قالت الشرطة الهولندية إن حافلة صدمت أربعة أشخاص في حفل هولندي في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين فقتلت واحدا وأصابت ثلاثة بعد ساعات من حفل لفنان الأر أند بي برونو مارس.
حافلة تصدم مرتادي حفل في هولندا فتقتل شخصا وتصيب ثلاثة
حافلة تصدم مرتادي حفل في هولندا فتقتل شخصا وتصيب ثلاثة
وذكر بيان للشرطة أن الحافلة أسرعت مبتعدة من مسرح الواقعة وتجري ملاحقتها. ووصفت تقارير إعلامية أخرى المركبة بأنها حافلة بيضاء صغيرة.
وحدثت الواقعة في حفل (بينك بوب) وهو مهرجان مشهنور يقام في إقليم ليمبرغ في جنوب البلاد.
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وأفاد بيان للشرطة أن الشارع الذي حدثت فيه الواقعة، وهو واحد من مخرجين من الحفل، أُغلق للتحقيق.
وأضاف البيان "تجري ملاحقة الحافلة".
وطلبت رسالة نصية أرسلتها سلطات الطوارئ إلى الهواتف المحمولة في المنطقة من الناس توخي الحذر والتأهب إذا ما رأوا مركبة من طراز فيات تحمل لوحة معدنية رقم 257.
المصدر: رويترز