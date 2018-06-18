وقع وزيرا خارجية اليونان ومقدونيا اتفاقا الأحد على تغيير اسم الجمهورية اليوغوسلافية السابقة إلى جمهورية مقدونيا الشمالية.
شاهد: مقدونيا تصبح رسميا جمهورية مقدونيا الشمالية
شاهد: مقدونيا تصبح رسميا جمهورية مقدونيا الشمالية
ويأتي الاتفاق التاريخي في أعقاب محادثات غير حاسمة استمرت لعقود ووترت العلاقات بين البلدين وعطلت انضمام الدولة الواقعة في منطقة البلقان للاتحاد الأوروبي ولحلف شمال الأطلسي. ويتعين موافقة برلماني البلدين على الاتفاق وإجراء استفتاء عليه في مقدونيا.
وقال أليكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان أثناء مراسم التوقيع في حضور نظيره المقدوني زوران زايف إنه عليهما مسؤولية تاريخية ألا يظل هذا الاتفاق معلقا.
ونجا تسيبراس من اقتراع على سحب الثقة نظمته المعارضة في البرلمان لكن المعارضة الشعبية للاتفاق قوية. وأظهر استطلاع رأي نشر السبت أن نحو 70 بالمئة من اليونانيين يعارضون التنازلات المقدمة في هذا الاتفاق.
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بوادر حل الأزمة بين اليونان ومقدونيا على اسم الأخيرة
وبموجب الاتفاق ستتخلى اليونان عن معارضتها لانضمام مقدونيا للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
واليونان على خلاف مع مقدونيا منذ عام 1991 بسبب اسم الجمهورية اليوغوسلافية السابقة وتقول إن الاسم قد يتضمن مطالبة بأراض في إقليم مقدونيا اليوناني وسلب ثقافة وحضارة اليونان.