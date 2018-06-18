فرناندو ألونسو يفوز بسباق "24 ساعة لومان" إلى جانب تويوتا

تويوتا وألونسو إلى القمّة

تمكن بطل الفورمولا واحد، الاسباني فرناندو ألونسو إلى جانب فريقه "تويوتا" من الفوز للمرة الأولى بسباق الـ "24 ساعة لومان". هذا الفوز الذي حققه ألونسو في ظهوره الأول بسباق التحمل يجعله على بعد خطوة واحدة من التاج الثلاثي في سباقات السيارات.

وتقاسم فرناندو ألونسو سيارة "تويوتا" رقم 8 مع السائق السويسري سيباستيان بويمي والياباني كازوكي ناكاجيما، الذي حسم مركز أول المنطلقين في التجارب التأهيلية وعبر خط النهاية في السباق.

وجاء فوز "تويوتا"، الذي كان متوقعا عقب انسحاب بورش العام الماضي، في المحاولة 20 لتويوتا التي أصبحت ثاني شركة يابانية فقط تفوز بأهم سباقات التحمل في العالم بعد مازدا في العام 1991.