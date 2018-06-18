رضيعة استرالية تعيش أجواء كأس العالم للمرة الأولى

في خضم احتفالات استراليا بالتأهل لكأس العالم لكرة القدم 2006 عرض ديفيد كون الزواج على ساندرا لذا لم تكن مفاجأة أن يصطحبا رضيعتيهما إلى روسيا لتعيش أجواء البطولة التي شهدت بزوغ قصة حبه مع والدتها.

وعاشت الطفلة "إيمي" التجربة بعد 15 شهرا من ولادتها حيث ارتدت قميصا صغيرا للمنتخب الاسترالي بلونيه الأخضر والذهبي وكانت ضمن عشرة آلاف استرالي يؤازرون منتخبهم أمام فرنسا في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة يوم السبت.

ورغم خسارة استراليا 2-1 والضجيج في المدرجات بدا أن الأم ساندرا تستمتع بالحدث في استاد كازان.

وقالت ساندرا لرويترز "نامت إيمي في منتصف المباراة وكان هذا جيدا فبدأت في الاسترخاء ومتابعة المباراة.

"وفي الشوط الثاني استيقظت وكانت تداعب المشجعين من حولنا. تصرفت بشكل جيد رغم الضوضاء والضجيج".

للمزيد على يورونيوز:

ويأمل الأبوان في تكرار الاستمتاع بالأجواء في مباراتين مقبلتين ضد الدنمرك وبيرو قبل قطع 13 الف كيلومتر في طريق العودة إلى سيدني.

ويطمح الفريق الاسترالي للفوز في المباراتين على أمل التأهل لمرحلة خروج المهزوم للمرة الثانية في خمس محاولات.

وضمنت استراليا التأهل لكأس العالم للمرة الثانية في 2005 بعد غياب 32 عاما بالفوز على أوروجواي بركلات الترجيح في استاد سيدني الأولمبي وكان هذا يوما مميزا في حياة أسرة كون.

وقال الأب ديفيد "عندما سجل جون الويسي هدف التأهل لكأس العالم لم أصدق نفسي وعرضت الزواج على ساندرا.

"بدأ كل شيء من هذه اللحظة وربما لم‭‭‭ ‬‬‬أكن لأعرض عليها الزواج اذا لم تفز استراليا".

وتضيف ساندرا مازحة "أعتقد أنه كان في حالة نشوة ولم يكن يعي ما الذي يفعله وفي اليوم التالي كان يسأل ‭‭‭'‬‬‬يا الهي. ما الذي فعلته؟‭‭‭'‬‬‬"‭‭‭.‬‬‬

المصدر: رويترز