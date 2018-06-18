بروكس كوبكا ينجح في الدفاع عن لقبه ويدخل تاريخ بطولة أميركا المفتوحة للغولف

الأميركي بروكس كوبكا يحرز للسنة الثانية على التوالي لقب بطولة اميركا المفتوحة للغولف. في اختتام هذه البطولة يوم الاحد على ملعب شينكوك هيلز في لونغ آيلاند بنيويورك، تمكن كوبكا من الوصول الى المرتبة الرابعة بعد أن كان تاسعاً في التصنيف العالمي للاعبي الغولف.
كوبكا عبر عن فرحته قائلاً "أن تكون مدافعاً عن اللقب وتفوز فيه لهو أمر مميز حقاً. تحقيق لقب كبير مرتين متتاليتين هو أمر رائع".
وأضاف "بعد أن سجلت هدفاً في الحفرة الرابعة عشرة، قلت لنفسي إنني الفائز ويجب تسجيل الكرة في الحفرة بضربة واحدة وهذا ما تمكنت من تحقيقه".
بروكس كوبكا الذي تمكن من التصدي الإنكليزي تومي فليتوود، أصبح اليوم أول لاعب ينجح في الدفاع عن لقبه في هذه البطولة منذ 29 عاماً، والسابع في تاريخ هذه البطولة.
وعن ذلك قال "كان لدي عام كامل من التدريبات مع استرجاع كل هذه الاسماء التي نجحت في الدفاع عن لقبها. ويسعدني أن أكون من بينهم... إنه امر استثنائي".
اما تومي فليتوود فقد حل ثانياً بفارق نقطة واحدة عن البطل وتلاه المصنف أول عالمياً داستون جونسون في المرتبة الثالثة.
وتجدر الإشارة الى ان كوبكا كان قد أصيب بيده فاحتاج لثلاثة أشهر من الراحة. اما فيما يتعلق بهذه البطولة فإن رولكس ترعاها وقد قدمت تهانيها لكوبكا.