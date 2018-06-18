الصين تسعى وراء الجانب المظلم من القمر

بعد عقود من السيطرة الروسية والأميركية على برامج غزو الفضاء، تستعد الصين لدخول هذا المجال من خلال القيام بتجربة لم يسبق وأن قامت بها دولة أخرى. هذه التجربة تتمثل في إرسال مركبة فضائية إلى الجانب المظلم من القمر. الأمر لا يتعلق بالجانب "المظلم" بما تحمله الكلمة من معنى، لأنّ دوران كوكب الأرض يسمح لنا برؤية جانب واحد من القمر بينما يبقى الجانب الآخر مخفيا عن أنظارنا.

ولم يتمكن أحد من رؤية الجانب البعيد من القمر حتى العام 1959، عندما حلقت المركبة الفضائية السوفييتية "لونا 3"، وتمكنت من أخذ صور. وحتى الآن، لم يتمكن أي رائد فضاء أو مسبار من الوصول إلى هناك.