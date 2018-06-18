الصحة العالمية :فيروس كورونا يودي بحياة 23 شخصاً في السعودية

قالت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين إن مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (فيروس كورونا) أسفر عن مقتل 23 شخصا في السعودية خلال الفترة من 21 يناير/كانون الثاني و31 مايو/أيار هذا العام.
وأضافت أن الوفيات كانت من بين 75 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أن الوفيات الأخيرة رفعت عدد ضحايا المرض إلى 790 حالة وفاة منذ اكتشافه في البشر لأول مرة عام 2012.
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وزادت الأرقام الأخيرة عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض إلى 2220 منذ سبتمبر/أيلول 2012 من بينهم 1844 حالة من السعودية.
وبدا أن كورونا، المنتمي لعائلة فيروسات تتراوح من حالات البرد إلى متلازمة الجهاز التنفسي الحاد، ظهر بين البشر في السعودية في عام 2012 لكن الأبحاث تشير حالياً إلى أنه ظهر لأول مرة في الإبل في عام 1983.