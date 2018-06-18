مقتل 3 وإصابة المئات جراء زلزال ضرب منطقة أوساكا اليابانية

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من 200، في حصيلة أولية لزلزال زلزال قوي ضرب غرب اليابان. متسبباً في انفجار شبكات المياه، وشل المنطقة الصناعية الرئيسية الواقعة في أوساكا ثاني أكبر مدن البلاد.

وحسب الإذاعة العامة فإن القتلى هم رجل مسن (80 عاماً) وفتاة صغيرة عمرها تسع سنوات، وثالث في الثمانينات من عمره قتل بعد أن سحقه مكتب وخزانة. كذلك أصيب كثير من الأشخاص الآخرين جراء انهيار الجدران في زلزال بلغت قوته 6.1 درجة ضرب أوساكا.

وسارع رئيس الوزراء شينزو آبي إلى التشديد على أن الحكومة في حالة تعبئة، وأمر فريقه بأن "يجمع فوراً المعلومات حول الأضرار المحتملة". وقال إن "الأولوية هي لإنقاذ حياة الناس".

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الزلزال تسبب أيضاً في انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق، وتوقف حركة السكك الحديدية في وقت مزدحم، وأثر على أكثر من 170 ألف منزل.

باناسونيك ودايهاتسو يوقفان الإنتاج

وقالت شركة "باناسونيك" ومقرها أوساكا إنها ستوقف الإنتاج في محطتين من مصانعها، أحدهما ينتج أجهزة إضاءة، والآخر لأجهزة العرض.

فيما ذكرت شركة دايهاتسو موتور وهي وحدة تابعة لشركة تويوتا موتور كورب، أنها علقت الانتاج في مصانعها في اوساكا وكيوتو.

وكان المعهد الأميركي للجيوفيزياء أشار إلى وقوع زلزال في الساعة 07:58 بالتوقيت المحلي (22:58 بتوقيت غرينتش الأحد) بالقرب من أوساكا، على عمق 15.4 كلم. من دون أن يرد تحذير بحصول موجات تسونامي، بحسب ما أعلنت السلطات.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، اندلاع حريق في منزل واحد على الأقل بشمال مدينة أوساكا. كما أظهرت طلاباً تم تجميعهم احترازياً في ساحات المدارس.

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أوساكا تعرضت لزلزال مدمر قبل 7سنوات

ومدينة أوساكا التي تستضيف قمة مجموعة العشرين في العام المقبل. ويبلغ عدد سكانها 8.8 مليون نسمة، سبق أم ضربها قبل سبعة أعوام زلزال مدمر، بلغت شدته 9 درجات على مقياس ريختر في 11 آذار مارس 2011، مما أدى إلى موجة تسونامي ضخمة أسفرت عن مقتل نحو 18000 شخص.