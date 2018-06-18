أفاد بيان أن الشرطة الهولندية اعتقلت اليوم الاثنين سائق شاحنة لتوصيل الطلبات صدمت رواد حفل فقتلت واحدا وأصابت ثلاثة.
الشرطة الهولندية تعتقل سائق شاحنة صدمت رواد حفل
الشرطة الهولندية تعتقل سائق شاحنة صدمت رواد حفل
وأضاف البيان "عثرت الشرطة على الشاحنة البيضاء التي كانت جزءا من الواقعة وتم اعتقال شخص مشتبه به".
وقال المدعي العام الهولندي إن سائق الشاحنة هو هولندي الجنسية يبلغ من العمر 34 عاما.
وأضاف أن السائق سلم نفسه للشرطة في أمستردام.
وكانت الشرطة الهولندية قد ذكرت في وقت سابق إن حافلة صدمت أربعة أشخاص في حفل هولندي في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين بعد ساعات من حفل لفنان الأر أند بي برونو مارس.
وذكرت الشرطة أن الحافلة أسرعت مبتعدة من مسرح الواقعة. ووصفت تقارير إعلامية أخرى المركبة بأنها حافلة بيضاء صغيرة.
وحدثت الواقعة في حفل (بينك بوب) وهو مهرجان مشهنور يقام في إقليم ليمبرغ في جنوب البلاد.
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وأفاد بيان للشرطة أن الشارع الذي حدثت فيه الواقعة، وهو واحد من مخرجين من الحفل، أُغلق للتحقيق.
وطلبت رسالة نصية أرسلتها سلطات الطوارئ إلى الهواتف المحمولة في المنطقة من الناس توخي الحذر والتأهب إذا ما رأوا مركبة من طراز فيات تحمل لوحة معدنية رقم 257.
المصدر: رويترز