خمسة آلاف من المثليين في مسيرة وسط كييف يعارضها اليمين المتطرف
اعتقلت الشرطة الأوكرانية 56 ناشطاً من اليمين المتطرف خلال مسيرة المثليين.
وقالت شرطة كييف إنها اعتقلت 56 من ناشطي اليمين المتطرف، حاولوا تعطيل مسيرة "الفخر" المثليين في وسط كييف.
وقام نحو 150 من أعضاء مجموعة يمينية متطرفة، بإغلاق الطريق المخطط له للمسيرة قبل أن تبدأ، وألقى عدد منهم قنابل الغاز على الشرطة. التي قالت بدورها إن خمسة من ضباطها طلبوا العلاج الطبي.
وقد جرت المسيرة في وقت لاحق دون وقوع أي حادث، التي شهدت مشاركة نحو 5000 شخص ووجود أمني ضخم.
وحمل المشاركون أعلاماً بألوان قوس قزح وشعارات متعددة الألوان، جابوا بها شوارع في العاصمة.