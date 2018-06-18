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السعودية:إعفاء أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من منصبه

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السعودية:إعفاء أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من منصبه

السعودية:إعفاء أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من منصبه
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أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً يقضي بإعفاء أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من منصبه.

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