انتخب المرشح اليميني إيفان دوكي رئيسا لكولومبيا مساء يوم الأحد متفوقا على منافسه اليساري جوستافو بيترو في فوز يهدئ المخاوف من أن النموذج الاقتصادي للبلاد سيتغير لكنه يثير احتمال تغيير معاهدة سلام أبرمت مع متمردين ماركسيين.
فوز المرشح اليميني إيفان دوكي برئاسة كولومبيا
فوز المرشح اليميني إيفان دوكي برئاسة كولومبيا
وبعد فرز الأصوات في 97 في المئة من الدوائر الانتخابية، حصل دوكي على 54 في المئة من الأصوات بينما نال بيترو 42 في المئة.
ويعد دوكي المقرب من الرئيس المتشدد السابق ألفارو أوريبي من المؤيدين لسياسات السوق ويريد تعديل اتفاق السلام الذي يصفه بأنه متساهل للغاية مع حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) لكنه سيبقي على النموذج الاقتصادي المحافظ لكولومبيا.
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وهذه أول انتخابات منذ إبرام اتفاق السلام مع فارك عام 2016 والذي أنهى صراعا امتد خمسة عقود وأودى بحياة أكثر من 220 ألف شخص وشرد ملايين.
ويريد دوكي تغيير اتفاق السلام وإضافة عقوبات أشد على فارك فيما يتعلق بجرائم الحرب، بينما تعهد بيترو بدعم الاتفاق الحالي، ومواصلة عملية السلام مع جيش التحرير الوطني، آخر جماعة نشطة من المتمردين في البلاد.
وهناك أيضا الكثير على المحك فيما يتعلق باقتصاد كولومبيا وقوامه 324 مليار دولار، حيث تعهد دوكي بالحفاظ على سعادة المستثمرين من خلال خفض الضرائب على الشركات، ودعم قطاعي النفط والفحم، أكبر مصدرين للصادرات، بينما يريد بيترو نموذجا اقتصاديا جديدا لا يعتمد على الصناعات الاستخراجية، وإنما على الطاقة المتجددة وإصلاح الأراضي بما يزيد الإنتاجية.
المصدر: رويترز