تعرف على الفائز في مبارة مصر وروسيا كما توقعها القرد سبارتاك

طرائف كأس العالم لا تتوقف، وفكرة أن يتنبأ حيوان بدأت تتكاثر، فبعد الأخطبوط بول في العام 2010، حيث تمكن من توقع نتيجة 11 بشكل صحيح من أصل 14، ومن ثم ظهرت السلحفاة بيغ هيد في مونديال 2014، أما في البطولة الحالية فالمنافسة قائمة بين القط أصم يدعى أخيل، وسباتراك وهو قرد مدغشقر.
سبارتاك الموجود في حديقة حيوان يكاترينبورغ توقع الاثنين 2018 نتائج جيدة للفريق الروسي، والفشل للمنتخب الفرنسي، القرد البالغ من العمر سبع سنوات حيث توقع بأن تفوز روسيا على مصر، وستتمكن بيرو من هزيمة فرنسا في لقائهما القادم.
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الطريف بالموضوع أن كل ما على سبارتاك فعله هو تناول الحلوى من الصحن الموجود بجانب علم المنتخب، ليكون هذا المنتخب هو الخاسر، وهو ما يقول القائمون على الحديقة بأنها نتيجة محتملة للمباراة، وللعلم فقد توقع هذا القرد الأسبوع الماضي أن تفوز روسيا على المنتخب السعودي.