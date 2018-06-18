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المملكة المتحدة

حيوانات السرقاط تتنبأ بالمنتخب الفائز في مبارة تونس وأنجلترا

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حيوانات السرقاط تتنبأ بالمنتخب الفائز في مبارة تونس وأنجلترا

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واصلت حيوانات السرقاط في حديقة حيوان بريطانية توقعاتها لنهائيات كأس العالم لكرة القدم المُقامة في روسيا.. وفي هذه المرة توقعوا فوز إنجلترا على تونس في أولى مباريات المنتخبين بالمجموعة السابعة اليوم الاثنين (18 يونيو حزيران).

وسبق أن نجحت الحيوانات الثديية الصغيرة في حديقة حيوان درايتون مانور بالقرب من تامورث في ستافوردشاير في التنبؤ بنتائج بطولات رياضية في الماضي.

وفي الأسبوع الماضي تنبأت حيوانات السرقاط بفوز روسيا على السعودية في افتتاح البطولة، وبالفعل فازت الدولة المستضيفة للنهائيات الحالية بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي أُقيمت يوم الخميس (14 يونيو حزيران).

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المصدر: رويترز

الوكالات • Reuters