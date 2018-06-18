ميلانيا تعارض ترامب علناً بخصوص المهاجرين

يبدو أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب قد قررت أن تصرح بموقفها المعارض لسياسة زوجها بفصل الأسر المهاجرة فور عبورهم الحدود مع المكسيك بطريقة غير شرعية.

الموقف والذي أعلنت عنه الأحد 17 يونيو / حزيران، جاء ضمن تصريح لستيفاني غريشام المتحدثة باسم ميلانيا ترامب، لكيت بينيت مراسلة محطة سي إن إن الأمريكية، قالت فيها إن ميلانيا تكره أن ترى الأطفال يُصلون عن أهلهم، وتأمل أن يتمكنوا من اللقاء قريبا، وأضافت:"إنها تؤمن بأننا كدولة علينا أن نتبع القوانين، لكنها تؤمن أيضا بأننا يجب أن نتعامل بقلوبنا".

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يذكر أن الجدل قائم بخصوص قضية المهاجرين من المكسيك، خاصة وأن إدارة ترامب أكدت في الأسابيع الأخيرة بأنه لن يتم التسامح بهذا الموضوع.