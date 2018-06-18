نواب في البرلمان المصري ينتقدون السيسي بسبب خفض الدعم على الوقود والكهرباء

انتقدت مجموعة من النواب المصريين يوم الأحد إصلاحات مالية أجرتها حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خاصة خفض الدعم على الوقود والكهرباء.
وطالب تكتل (25-30) ،الذي يضم مجموعة صغيرة من نواب المعارضة، في بيان بأن يلغي السيسي ما وصفوه "بالقرارات الاقتصادية الخاطئة والظالمة" بسبب المعاناة التي ستسببها للطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وأعلنت مصر هذا الأسبوع زيادة في أسعار الوقود والكهرباء مع خفض الدعم، وذلك في أحدث سلسلة من إجراءات التقشف الاقتصادي التي يساندها صندوق النقد الدولي لكنها مستمرة في تدهور أوضاع كثير من المصريين.
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واندلعت احتجاجات علنية نادرة الشهر الماضي بسبب زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في القاهرة، لكن لم يتم الإبلاغ عن مظاهرات هذا الأسبوع بعد زيادة كلفة الكهرباء والوقود.
وبيان النواب انتقاد علني نادر للسيسي الذي يقول منتقدون إنه يشرف على أسوأ حملة ضد المعارضين السياسيين في تاريخ مصر، مع إلقاء السلطات القبض على آلاف الإسلاميين ومئات النشطاء الآخرين منذ قدومه إلى السلطة في 2014.
وتحاول مصر إنعاش اقتصادها الذي تضرر جراء الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة في 2011 أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
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