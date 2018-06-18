حليف ميركل يمهلها أسبوعين للتوصل لاتفاق أوروبي حول اللاجئين

بعد اجتماعها مع حلفائها اليوم للتباحث بموضوع الحد من اللائجين، أمهل حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في ولاية بافاريا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الاثنين 18 يونيو / حزيران أسبوعين للتوصل إلى اتفاق أوروبي بشأن المهاجرين قبل أن يطلب فرض قيود عليهم قد تقسم الائتلاف الحاكم.

ووافقت قيادة الحزب يوم الاثنين على تأجيل حظر دخول اللاجئين المسجلين بالفعل في دول أخرى من أعضاء الاتحاد الأوروبي لما بعد قمة الاتحاد في يومي 28 و29 يونيو / حزيران مما يتيح الوقت لميركل للتوصل إلى اتفاق متعدد الأطراف.

وتعارض ميركل أي خطوة منفردة يتخذها وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، وهو أيضا رئيس حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، قد يكون من شأنها تغيير سياسة الباب المفتوح بشأن المهاجرين التي طرحتها عام 2015 وتقويض سلطاتها. وتعني التسوية أن بإمكانه أن يطرح فكرة الطرد الفوري لمجموعة من المهاجرين.