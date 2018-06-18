محادثات ساخنة بين ميركل وحليفها حول اللائجين

سيقرر حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي حليف المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل يوم الاثنين 18 يونيو / حزيران إن كان سينفذ خطة للحد من الهجرة عند الحدود الألمانية ويخاطر باستقرار ائتلافها الذي تشكل قبل ثلاثة أشهر.

وتصاعدت المواجهة بشأن الهجرة بين ميركل وحلفائها من الحزب المحافظ خلال الأسبوع الأخير لكن ظهرت بوادر يوم الأحد على احتمال التوصل إلى حل وسط عندما قال وزير الداخلية هورست زيهوفر الذي يترأس حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي إن بالإمكان تجاوز الخلاف.

ويرغب زيهوفر في أن يكون لألمانيا الحق في رفض مهاجرين تم تسجيلهم بالفعل في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي لكن ميركل تعارض أي خطوة أحادية من جانبه يمكن أن تؤدي إلى التراجع عن سياسة الباب المفتوح التي انتهجتها منذ 2015 وتقوض سلطتها.

كما ستمثل انتكاسة لنظام الحدود المفتوحة للاتحاد الأوروبي (شنجن) في وقت تتعمق فيه الانقسامات داخل التكتل.