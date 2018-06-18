الوضع في القدس محور اجتماع نتنياهو بالملك عبد الله في الأردن

اجتمع الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع العاهل الأردني الملك عبدالله في عمان اليوم الاثنين 18 يونيو / حزيران، حيث تناقشا بالتطورات الاقليمية.

وبحسب بيان صدر من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن الأخير جدد التأكيد على التزام إسرائيل بالحفاظ على الوضع الراهن في المواقع المقدسة بالقدس.

وأبرم الأردن معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1994. وتشارك المملكة إلى جانب مصر، الدولة العربية الأخرى التي وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل، في جهود للتوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.