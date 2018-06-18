الوضع في القدس محور اجتماع نتنياهو بالملك عبد الله في الأردن

اجتمع الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع العاهل الأردني الملك عبدالله في عمان اليوم الاثنين 18 يونيو / حزيران، حيث تناقشا بالتطورات الاقليمية.
وبحسب بيان صدر من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن الأخير جدد التأكيد على التزام إسرائيل بالحفاظ على الوضع الراهن في المواقع المقدسة بالقدس.
وأبرم الأردن معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1994. وتشارك المملكة إلى جانب مصر، الدولة العربية الأخرى التي وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل، في جهود للتوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وتعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خطة سلام بين الجانبين طال انتظارها لكن لم يتم الإعلان عنها بعد.
ويتوقع وصول جاريد كوشنر، المستشار الكبير في البيت الأبيض والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط وزوج ابنة ترامب، ومعه جيسون جرينبلات مبعوث ترامب للسلام في الشرق الأوسط إلى المنطقة هذا الأسبوع لمناقشة خطة السلام الأمريكية.
والأردن أيضا مسؤول عن رعاية المقدسات الإسلامية في القدس.
وقال البيان الإسرائيلي "جدد رئيس الوزراء نتنياهو التأكيد على التزام إسرائيل بالحفاظ على الوضع الراهن في المواقع المقدسة بالقدس".
وانهارت آخر جولة من محادثات السلام التي تقودها الولايات المتحدة في العام 2014.