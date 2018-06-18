بالتزامن مع نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها روسياً حالياً، تتنافس عدة فرق روسية على بطولة أخرى، لا تستضيفها الملاعب الخضراء بل المستنقعات الطينية.
مبارايات الطين شغف يوازي عند الروس مونديال الكرة
مبارايات الطين شغف يوازي عند الروس مونديال الكرة
وتتنافس تسع فرق للفوز بلقب البطولة التي تقام في قرية بوجي، الواقعة في منطقة لينينغراد شمال روسيا.
ويتسخ لاعبون روس وهم يلعبون الكرة في أوحال تصل إلى حد ركبهم، رافضين الملاعب العشبية الخضراء التقليدية.
وصحيح أن المنظر يوحي بأنهم منهكون وقذرون، لكن ضحكاتهم وسعادتهم لا تغيب عن أجواء منافساتهم.
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نشأت كرة قدم المستنقعات في فنلندا، وتم تنظيم أول بطولة عام 1998، واتسعت شعبية هذه الرياضة، وامتدت بسرعة لتثير هواة يبحثون عن المتعة.
ويقول أناتولي سيرغيف، الذي ينظم البطولة في القرية الروسية، إن مشجعي كرة قدم المستنقعات سيظهرون شغفهم بالرياضة في ملاعب كأس العالم.
ورغم أن الطين يغطي أقدامهم، ويرهقهم بشدة، لكن ذلك لا يمنعهم من المتعة أثناء المباريات.
وتُقام بطولات لكرة قدم المستنقعات في دول مختلفة من بينها البرازيل وهولندا والصين.
المصدر: رويترز