الأمير زيد ينتقد الأوضاع باليمن وسياسة أمريكا مع المهاجرين

عبر الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاثنين 18 يونيو م حزيران، عن قلقه البالغ من هجوم التحالف بقيادة السعودية والإمارات على ميناء الحديدة اليمني، وقال إن الهجوم يعرض ملايين المدنيين للخطر.

وقال في آخر كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل انتهاء ولايته "أؤكد على قلقي العميق حيال الهجمات الدائرة التي يشنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات على الحديدة التي قد تتسبب في خسائر كبيرة بين المدنيين وقد يكون لها أثر كارثي على إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لملايين الأشخاص والتي تأتي عبر الميناء".

كما دعا الأمير زيد الولايات المتحدة إلى وقف سياستها "غير الرحيمة" التي تفصل الأطفال قسرا عن آبائهم وأمهاتهم من المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني عبر المكسيك.

وقال مسؤولون أمريكيون يوم الجمعة إن السلطات فصلت قرابة ألفي طفل عن بالغين على الحدود بين منتصف أبريل / نيسان ونهاية مايو أيار مع تنفيذ إدارة الرئيس دونالد ترامب سياسات أكثر صرامة للسيطرة على الحدود.

ويقول مسؤولون بالإدارة الأمريكية إن هذا التكتيك ضروري لضمان أمن الحدود، وأشاروا إلى أنه سيعمل كرادع للهجرة غير المشروعة.