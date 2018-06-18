روحاني: الحل في اليمن ليس عسكريا

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الرئيس حسن روحاني قوله للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر يوم الاثنين 18 يونيو / حزيران إن النهج العسكري في اليمن سيفشل، وذلك بعدما قصفت طائرات التحالف بقيادة السعودية المقاتلين الحوثيين المتحالفين مع إيران والمتحصنين في مطار الحديدة الميناء الرئيسي للبلاد.

وقال التلفزيون الإيراني إن روحاني قال للشيخ تميم في اتصال هاتفي إن الأزمة اليمنية "ليس لها حل عسكري" وأضاف أن الأزمة ينبغي أن تحل من خلال القنوات السياسية وإن استقرار وأمن اليمن ضروريان للشرق الأوسط.

وتخوض إيران الشيعية حربا بالوكالة مع السعودية السنية في الشرق الأوسط حيث تدعم طهران الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية السورية ومقاتلين شيعة في العراق والحوثيين في الصراع الدائر في اليمن وجماعة حزب الله اللبنانية.