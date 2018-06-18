مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يعبر عن قلقه من هجمات التحالف على ميناء الحديدة

يجري مجلس الأمن الدولي مناقشات مغلقة حول الأوضاع في اليمن، تتناول خصوصاً تطورات معارك الحديدة وأوضاع المقيمين فيها، ومستقبل آلاف اضطروا للتخلي عن بلداتهم وقراهم في الضواحي الجنوبية للمدينة بسبب القصف المتصاعد.

يأتي هذا فيما عبر الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ من هجمات التحالف بقيادة السعودية والإمارات على ميناء الحديدة اليمني.