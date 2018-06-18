شاهد: مبان ومكاتب تهتز جراء زلزال اليابان
أظهرت لقطات مصورة أولى اللحظات التي عاشتها مدينة أوساكا اليابانية، جراء الزلزال الذي بلغت قوته 6.1 درجة. متسبباً في انفجار شبكات المياه، وشل المنطقة الصناعية الرئيسية الواقعة في ثاني أكبر مدن البلاد.
وأجبرت حالات انقطاع التيار الكهربائي بعض المستشفيات على إجلاء المرضى إلى مناطق أخرى وأوقفت خطوط المصنع في منطقة صناعية رئيسية، وتوقفت حركة القطارات. وكانت الحكومة قد حذرت من هزات ارتدادية قوية ضربت المنطقة المتضررة في الأسبوع المقبل ، كما تأجلت أو ألغيت الرحلات الجوية من وإلى أوساكا.
وقتل ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من 200، في حصيلة أولية لضحايا الزلزال.