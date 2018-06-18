كاتدرائية سفيتيتسخوفيلي في جورجيا

سفيتيتس خوفيلي هي الكاتدرائية الرئيسة لدى المسيحيين الأرثوذوكس في جورجيا، تقع على بعد 20 كيلومترا شمال غرب العاصمة تبليسي. بنيت هذه الكنيسة بين عامي 1010 و 1029، وهنا دفن ملوك جورجيا. وتبعا للتقاليد الجورجية، فإن رداء المسيح من أبرز محتويات هذه الكنيسة.
موفد يورو نيوز: كلاوديو روسمينو
"هذه الكنيسة هي واحدة من أبرز وجهات المؤمنين في البلاد. وكانت بين أهم مواقع الحجيج على طريق الحرير. كما تحتفظ هذه الجدران بالتقاليد القديمة والمهمة حتى يومنا هذا".
يضم المجمع الكنيسة وبرج الناقوس وقلعة ومكان إقامة رجال الدين.
أستاذ التاريخ في جامعة القفقاس في تبليسي – بوبا كودافا، يقول:
"سفيتيتس خوفيلي ليست مجرد كنيسة بالنسبة لنا، بل هي موقع ديني وحرم مقدس ومقبرة الملوك. إنه مكان يلخص بشكل ما كامل تاريخ جورجيا، بمعاركه وبنائه وخرابه وإعادة إعماره".
إسم الكنيسة يمثل هذا التاريخ لأن سفيتيستس خوفيلي تعني بالجورجية "الدعامة المفعمة بالحياة".
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