أصيب خمسة أشخاص في وسط مدينة مالمو السويدية مساء الاثنين في حادث إطلاق نار قالت الشرطة إنه لا علاقة له بالإرهاب.
شرطة السويد: إصابة 5 في إطلاق النار في مالمو ولا علاقة بالإرهاب
شرطة السويد: إصابة 5 في إطلاق النار في مالمو ولا علاقة بالإرهاب
وتم نقل المصابين الخمسة إلى المستشفى وتستجوب الشرطة الشهود بعدما أغلقت منطقة الحادث. ولم تعتقل الشرطة أحدا.
وقال فريدريك برات المتحدث باسم الشرطة "لا توجد علامات على أن لهذا علاقة بالإرهاب". وأضاف "من المرجح أنه إطلاق نار بين مجرمين".
و نقلت وكالة (تي.تي) السويدية للأنباء عن الشرطة السويدية قولها إنه لا داعي للذعر بعد الحادث.
ونقلت الوكالة عن شرطي لم تذكر اسمه قوله إن خمسة أشخاص أصيبوا دون أن تذكر درجة إصاباتهم.
ونقلت الوكالة عن ستيفان سوديرهولم المتحدث باسم الشرطة قوله "أغلقنا المنطقة ونجري عمليات استجواب وسوف نستجوب المصابين إذا كانت لديهم القدرة أو الرغبة في الحديث".