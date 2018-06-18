عاجل

عاجل

العالم

عاجل

الشرطة السويدية: إصابة 4 في إطلاق نار في مالمو

تقرأ الآن:

الشرطة السويدية: إصابة 4 في إطلاق نار في مالمو

الشرطة السويدية: إصابة 4 في إطلاق نار في مالمو
حجم النص Aa Aa

قالت صحيفة سيدسفنسكان نقلا عن الشرطة السويدية إن عدة أشخاص أصيبوا على ما يبدو في إطلاق نار بوسط مالمو مساء اليوم الاثنين.

وقالت الشرطة السويدية في بيان مقتضب إن أربعة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار في مالمو ثالث أكبر مدن السويد لكن حالاتهم غير معروفة.

ولم تذكر الشرطة سبب إطلاق النار حتى الان.

المزيد عن