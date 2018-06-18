نقلت وسائل إعلام رسمية سورية عن مصدر عسكري قوله يوم الاثنين إن طائرات تتبع التحالف بقيادة الولايات المتحدة قصفت "أحد مواقعنا العسكرية" في شرق سوريا مما أدى لسقوط قتلى ومصابين لكن الجيش الأمريكي نفى تنفيذ ضربات في المنطقة.
وسائل إعلام سورية: قتلى وجرحى في قصف أمريكي لمواقع الجيش السوري في البوكمال
وسائل إعلام سورية: قتلى وجرحى في قصف أمريكي لمواقع الجيش السوري في البوكمال
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن الضربات وقعت في بلدة الهرى جنوب شرقي البوكمال. ولم ترد بعد تفاصيل عن الخسائر.
وقال قيادي في التحالف العسكري الذي يدعم الرئيس بشار الأسد لرويترز إن "طائرات مسيرة مجهولة يرجح أنها أمريكية قصفت نقاط للفصائل العراقية" بين البوكمال والتنف بالإضافة لمواقع عسكرية سورية.
وأبلغ الميجر جوش جاك وهو متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية رويترز أنه "لم ينفذ أي فرد في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضربات قرب ألبوكمال".
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ويدعم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من مقاتلين عرب وأكراد يحاربون تنظيم الدولة الإسلامية شمال شرقي ألبوكمال.
وطرد الجيش السوري والفصائل المدعومة من إيران، والتي تشمل حزب الله اللبناني وجماعات عراقية، تنظيم الدولة الإسلامية من ألبوكمال والمناطق المحيطة بها العام الماضي لكن المتشددين شنوا منذ ذلك الحين هجمات في المنطقة.
وللقوات الأمريكية وجود في التنف جنوب غربي ألبوكمال في الصحراء السورية قرب الحدود مع العراق والأردن.
وفي الأسبوع الماضي قال الأسد إنه يعتبر الولايات المتحدة قوة محتلة في سوريا وإن موقف الدولة "يتمثل بدعم أي عمل مقاوم سواء ضد الإرهابيين أو ضد القوى المحتلة بغض النظر عن جنسيتها".
المصدر: رويترز