قال سائق سيارة الأجرة التي دهست المارة قرب الكرملين يوم السبت الماضي، قال أمام محكمة في موسكو يوم الاثنين إنه ضغط بطريق الخطأ على دواسة البنزين بدلا من المكابح بسبب عدم نومه على مدار يومين قبل الحادث.
سائق سيارة الأجرة يقول إنه دهس المارة بعدما ضغط على دواسة البنزين بالخطأ
سائق سيارة الأجرة يقول إنه دهس المارة بعدما ضغط على دواسة البنزين بالخطأ
وقال السائق، ويدعى أناربيك شينكيز وهو مهاجر من قيرغيزستان يعيش في روسيا، إنه يدرك الذنب الذي اقترفه واعتذر عن إصابة الناس. وأضاف "لا أتذكر ما حصل. يبدو أنني كنت متعباً جداً بسبب عدم النوم خلال يومين واختلطت علي الأمور فضغطت على دواسة البنزين بدل المكابح".
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وقال مسؤولون روس إن ما يصل إلى سبعة أشخاص أصيبوا بينهم امرأتان من المكسيك جاءتا إلى موسكو لحضور مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها روسيا.
وأظهر شريط الفيديو هروب أناربيك من السيارة بعد دهس المارة ومحاولة البعض لإيقافه. وقال الأخير إنه هرب لأنه شعر أن الحشد كان يمكن أن يقتله.