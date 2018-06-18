الشرطة البوسنية تمنع إنتقال مهاجرين إلى اسبانيا

قالت شرطة البوسنة في بيان إنها أغلقت لفترة وجيزة معبرا حدوديا مع كرواتيا العضو بالاتحاد الأوروبي يوم الاثنين 18 يونيو / حزيران لمنع مجموعة من المهاجرين، كانوا يحاولون المرور عبر غابة، من الوصول إلى التكتل الثري.

وقال أنيل راميتش وزير الداخلية في منطقة أونسكو-سانسكي بشمال غرب البوسنة إن كرواتيا نشرت أيضا قوات من الشرطة على جانبها من الحدود.