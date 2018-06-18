قال متحدث باسم نظام السجون الإسباني اليوم الاثنين إن صهر الملك فيليبي سلم نفسه للسلطات لتنفيذ عقوبة السجن خمس سنوات وعشرة أشهر بعد إدانته باتهامات من بينها الاحتيال الضريبي والاختلاس.
زوج شقيقة ملك اسبانيا يسلم نفسه للسلطات لتنفيذ عقوبة السجن 5 سنوات
زوج شقيقة ملك اسبانيا يسلم نفسه للسلطات لتنفيذ عقوبة السجن 5 سنوات
وسلم إيناكي أوردانغارين نفسه في سجن بريبا في آبيلا حوالي الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (السادسة بتوقيت جرينتش). وكانت محكمة أمهلته يوم الثلاثاء الماضي خمسة أيام لتسليم نفسه لسجن من اختياره.
ومثل إيناكي أوردانغارين الذي يعيش مع زوجته الأميرة كريستينا شقيقة الملك وأولادهما الأربعة في سويسرا أمام محكمة في بالما دي مايوركا الأربعاء الماضي لإبلاغه بقرار إعطائه مهلة خمسة أيام لتسليم نفسه.
للمزيد على يورونيوز:
- خمسة أيام مهلة لصهر ملك اسبانيا لتسليم نفسه عقب إدانته بتهم الاختلاس والاحتيال الضريبي
- شقيقة ملك اسبانيا تمثل امام المحكمة بتهمة التهرب الضريبي
المصدر: رويترز