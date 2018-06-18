اعتقال رئيس "أودي" في ألمانيا على خلفية فضيحة الانبعاثات

أُلقي القبض على رئيس "أودي "، ذراع السيارات الفاخرة لفولكسفاغن، يوم الاثنين ليصبح أكبر مسؤول في الشركة يُحتجز حتى الآن فيما يتعلق بفضيحة الغش في اختبارات الانبعاثات لشركة صناعة السيارات الألمانية.
وقال ممثلو الادعاء في ميونيخ إن روبرت شتادلر احتُجز نظراً لمخاوف من أنه قد يعرقل تحقيقاً قائماً في الفضيحة التي أدخلت فولكسفاغن في أزمة قيادة.
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تأتي أنباء الاحتجاز في الوقت الذي يحاول فيه هربرت ديس الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة فولكسفاغن وضع هيكل جديد للقيادة، يتضمن شتادلر، وتسريع تحول المجموعة صوب السيارات الكهربائية في أعقاب فضيحة الانبعاثات.
وقال ممثلو الادعاء في مذكرة : "في إطار تحقيق يتعلق بالديزل ومحركات أودي، نفذ مكتب الادعاء في ميونيخ مذكرة احتجاز بحق روبرت شتادلر في 18 يونيو/حزيران 2018".
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وبحسب المذكرة أمر قاض في ألمانيا بوضع شتادلر قيد الاحتجاز لمنعه من عرقلة التحقيق في قضية الديزل.
وأكدت أودي وفولكسفاغن نبأ الاحتجاز وقالتا إن براءة شتادلر تظل مفترضة.